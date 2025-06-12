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Стали известны суммы призвых на Уимблдоне-2025
Победители получат 11,1% больше, чем чемпионы прошлого года
Фото: Time Out
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о суммах призовых, которые получат теннисисты в розыгрыше Уимблдона-2025, об этом сообщает Corriere Della Serra.
Победители турнира в одиночных разрядах получат по £ 3 млн (около € 3,57 млн ) — самый большой приз среди всех турниров серии "Большого шлема". Эта сумма на 11,1% больше той, которую заработали чемпионы прошлого года – испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова. Теннисисты, выбывшие в первом круге, получат £ 66 000 (€ 78 600), что на 10% больше, чем в 2024 году.
Призовые Уимлдона-2025:
- победители турнира – £ 3 млн;
- финалисты – £ 1 520 000;
- 1/2 финала – £ 775 000;
- 1/4 финала – £ 400 000;
- четвёртый круг – £ 240 000;
- третий круг – £ 152 000;
- второй круг – £ 99 000;
- первый круг – £ 66 000.
Стоит отметить, что общая сумма призового фонда розыгрыша Уимблдона-2025 составит около € 63,7 млн.
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