  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стали известны суммы призвых на Уимблдоне-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны суммы призвых на Уимблдоне-2025

Теннис

Победители получат 11,1% больше, чем чемпионы прошлого года

Стали известны суммы призвых на Уимблдоне-2025

Фото: Time Out

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о суммах призовых, которые получат теннисисты в розыгрыше Уимблдона-2025, об этом сообщает Corriere Della Serra.

Победители турнира в одиночных разрядах получат по £ 3 млн (около € 3,57 млн ) — самый большой приз среди всех турниров серии "Большого шлема". Эта сумма на 11,1% больше той, которую заработали чемпионы прошлого года – испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова. Теннисисты, выбывшие в первом круге, получат £ 66 000 (€ 78 600), что на 10% больше, чем в 2024 году.

Призовые Уимлдона-2025:

  • победители турнира – £ 3 млн;
  • финалисты – £ 1 520 000;
  • 1/2 финала – £ 775 000;
  • 1/4 финала – £ 400 000;
  • четвёртый круг – £ 240 000;
  • третий круг – £ 152 000;
  • второй круг – £ 99 000;
  • первый круг – £ 66 000.

Стоит отметить, что общая сумма призового фонда розыгрыша Уимблдона-2025 составит около € 63,7 млн.

По теме
yellow-arrow
Организаторы Уимблдона решили отказаться от линейных судей
yellow-arrow
17-летний немецкий теннисист стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира с 1985 года
yellow-arrow
Гауфф – о словах Соболенко: Была немного удивлена, но сделаю снисхождение на эмоции
Уимблдон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости