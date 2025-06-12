Стали известны суммы призвых на Уимблдоне-2025

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о суммах призовых, которые получат теннисисты в розыгрыше Уимблдона-2025, об этом сообщает Corriere Della Serra.

Победители турнира в одиночных разрядах получат по £ 3 млн (около € 3,57 млн ) — самый большой приз среди всех турниров серии "Большого шлема". Эта сумма на 11,1% больше той, которую заработали чемпионы прошлого года – испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова. Теннисисты, выбывшие в первом круге, получат £ 66 000 (€ 78 600), что на 10% больше, чем в 2024 году.

Призовые Уимлдона-2025:

победители турнира – £ 3 млн;

финалисты – £ 1 520 000;

1/2 финала – £ 775 000;

1/4 финала – £ 400 000;

четвёртый круг – £ 240 000;

третий круг – £ 152 000;

второй круг – £ 99 000;

первый круг – £ 66 000.

Стоит отметить, что общая сумма призового фонда розыгрыша Уимблдона-2025 составит около € 63,7 млн.