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Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне

Теннис

Она одолела 41-ю ракетку мира

Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон. Второй круг

Эмма Радукану — Ребекка Шрамкова 6:4, 6:1

В матче второго круга Радукану обыграла 41-ю ракетку мира из Словакии Ребекку Шрамкову.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Радукану ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Шрамковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Радукану сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь — Маккартни Кесслер.

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Эмма Радукану
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