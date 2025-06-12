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Ник Кирьос побрил голову налысо
Теннисист постал в необычном образе
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос постригся налысо.
Кирьос продемонстрировал новую причёску в рамках общения с подписчиками. Ник проводил в социальных сетях рубрику "вопрос-ответ".
"Как тебе живётся в 30 и когда ты предстанешь в своей новой версии?" — спросил Кирьоса один из пользователей.
"30 – это нереально, но это всё ещё не мой пик. Побрить голову – ещё более НЕРЕАЛЬНО", — иронично ответил фанату Кирьос.
Напомним, что 27 апреля Кирьосу исполнилось 30 лет.
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