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Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне

Теннис

Китайская теннисистка вырвала победу

Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка 2024 года, пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон. Второй круг

Чжэн Циньвэнь — Маккартни Кесслер 6:3, 4:6, 7:5

В матче второго круга Циньвэнь одолела 42-ю ракетку мира из США Маккартни Кесслер.

Встреча Циньвэнь с Кесслер продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Чжэн 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Маккартни два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Циньвэнь сразится с чемпионкой US Open – 2021, 37-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану.

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