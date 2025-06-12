  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский: Нам срочно нужны системы ПВО

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский: Нам срочно нужны системы ПВО

Теннис

Теннисист назвал наиболее критические потребности

Стаховский: Нам срочно нужны системы ПВО

Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас проходит службу в ЦСО СБУ "Альфа", стал гостем программы Amanpour and Company на канале CNN, где рассказал о потребностях украинской армии, операции "Паутина".

- Какие потребности Украины сейчас являются наиболее критическими?

- Как вы видите, нам срочно нужны системы ПВО, ракеты к ним, потому что количество ежедневных атак на Киев и гражданскую инфраструктуру в других городах просто колоссальное. Нам нужны ракеты, способные сбивать "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты. Это критически важно для безопасности украинских граждан. Нам необходимо закрыть небо, хотя бы частично, чтобы чувствовать себя в безопасности.

- Вы участвовали в различных операциях этой войны. Последняя, "Операция Паутина", поразила весь мир своим масштабом и дерзостью. После более чем 16 месяцев подготовки Украине удалось уничтожить несколько российских стратегических бомбардировщиков, которые находились за тысячи километров от украинских городов. Такая асимметричная война - это своего рода послание миру? Даже в США иногда задаются вопросом: может ли Украина действительно победить. Что вы скажете об операциях такого рода?

- Это не послание. Мы просто пытаемся минимизировать возможности врага наносить удары по гражданским городам. Вся эта стратегическая авиация использовалась именно для ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре, а не для целей на поле боя. Поэтому это была ответная мера, хорошо спланированная, организованная и проведенная под контролем главы нашего государства и руководителя службы безопасности. Я считаю, это была исключительная операция, которая в долгосрочной перспективе войдет в учебники военной истории как пример того, как можно нанести противнику серьезный скрытый удар.

По теме
yellow-arrow
Джокович: Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля
yellow-arrow
Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне
yellow-arrow
Ник Кирьос побрил голову налысо
Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости