Стаховский: Нам срочно нужны системы ПВО

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас проходит службу в ЦСО СБУ "Альфа", стал гостем программы Amanpour and Company на канале CNN, где рассказал о потребностях украинской армии, операции "Паутина".

- Какие потребности Украины сейчас являются наиболее критическими?

- Как вы видите, нам срочно нужны системы ПВО, ракеты к ним, потому что количество ежедневных атак на Киев и гражданскую инфраструктуру в других городах просто колоссальное. Нам нужны ракеты, способные сбивать "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты. Это критически важно для безопасности украинских граждан. Нам необходимо закрыть небо, хотя бы частично, чтобы чувствовать себя в безопасности.

- Вы участвовали в различных операциях этой войны. Последняя, "Операция Паутина", поразила весь мир своим масштабом и дерзостью. После более чем 16 месяцев подготовки Украине удалось уничтожить несколько российских стратегических бомбардировщиков, которые находились за тысячи километров от украинских городов. Такая асимметричная война - это своего рода послание миру? Даже в США иногда задаются вопросом: может ли Украина действительно победить. Что вы скажете об операциях такого рода?

- Это не послание. Мы просто пытаемся минимизировать возможности врага наносить удары по гражданским городам. Вся эта стратегическая авиация использовалась именно для ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре, а не для целей на поле боя. Поэтому это была ответная мера, хорошо спланированная, организованная и проведенная под контролем главы нашего государства и руководителя службы безопасности. Я считаю, это была исключительная операция, которая в долгосрочной перспективе войдет в учебники военной истории как пример того, как можно нанести противнику серьезный скрытый удар.