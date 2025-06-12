Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля
И на то есть об'ективные причины
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что ощущал эмоциональную боль из-за несправедливого отношения к нему со стороны фанатов тенниса и непринятия его в роли члена "Большой тройки".
"Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был там быть. Я был маленьким парнем, третьим парнем, который пришёл и сказал: "Я стану номером один". Многим это не нравилось.
Я продолжал играть и всё равно чувствовал себя нежеланным ребёнком, пятым колесом. Спрашивал себя, почему так? Мне было больно. Потом подумал, что фанаты примут меня, если я стану действовать по другому. Однако и этого не произошло. Конечно, я человек со многими недостатками. Тем не менее всегда старался жить с открытым сердцем и добрыми намерениями и в конечном счёте быть самим собой.
Я всегда уважал и Рафаэля, и Федерера, никогда не говорил о них ни единого плохого слова и никогда не скажу. Я равнялся на них и продолжаю равняться. Но с Надалем я всегда ладил лучше", — приводит слова Джоковича 20minuten.ch.
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Стефанос Циципас назвал двух лучших игроков в истории тенниса
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул