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Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка активно готовится к старту травяного сезона и выбрала себе в напарницу известную немецкую теннисистку Еву Лис. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
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