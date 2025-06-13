  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото

Теннис
Обновлено

Нашли общий язык

Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка активно готовится к старту травяного сезона и выбрала себе в напарницу известную немецкую теннисистку Еву Лис. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото - изображение 1

Джокович: Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля

По теме
yellow-arrow
Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем
yellow-arrow
Джокович: Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля
yellow-arrow
Стаховский: Нам срочно нужны системы ПВО
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости