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Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем
У каждого свое время
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный теннисный тренер Тони Надаль рассказал, что он думает о перспективах второй ракетки планеты Карлоса Алькараса. Его слова цитирует Marca.
"Он теннисист с лучшими условиями в мире. Он быстрый, сильно бьет из форхенда и бэкхенда, а еще имеет преимущество в том, что не столкнулся с лучшим Федерером, лучшим Джоковичем. У него есть отличный соперник – Синнер, но остальные – вполне по силам.
Сравняется с Рафой? А может, и превзойдет его. Я не гадалка. Но условия у него есть" – сказал Надаль.
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