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Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем

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У каждого свое время

Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный теннисный тренер Тони Надаль рассказал, что он думает о перспективах второй ракетки планеты Карлоса Алькараса. Его слова цитирует Marca.

"Он теннисист с лучшими условиями в мире. Он быстрый, сильно бьет из форхенда и бэкхенда, а еще имеет преимущество в том, что не столкнулся с лучшим Федерером, лучшим Джоковичем. У него есть отличный соперник – Синнер, но остальные – вполне по силам.

Сравняется с Рафой? А может, и превзойдет его. Я не гадалка. Но условия у него есть" – сказал Надаль.

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