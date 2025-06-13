Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем

Известный теннисный тренер Тони Надаль рассказал, что он думает о перспективах второй ракетки планеты Карлоса Алькараса. Его слова цитирует Marca.

"Он теннисист с лучшими условиями в мире. Он быстрый, сильно бьет из форхенда и бэкхенда, а еще имеет преимущество в том, что не столкнулся с лучшим Федерером, лучшим Джоковичем. У него есть отличный соперник – Синнер, но остальные – вполне по силам.

Сравняется с Рафой? А может, и превзойдет его. Я не гадалка. Но условия у него есть" – сказал Надаль.