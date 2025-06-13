  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Беккер – об Алькарасе: И он все еще не в полной мере раскрыл свой потенциал

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беккер – об Алькарасе: И он все еще не в полной мере раскрыл свой потенциал

Теннис

Невероятный игрок

Беккер – об Алькарасе: И он все еще не в полной мере раскрыл свой потенциал

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса Борис Беккер поделился своими мыслями по поводу карьеры второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса.

"Вариативность, сила, чувство мяча – не знаю ни одного игрока в истории, кто имел бы такую ​​комбинацию.

И он все еще не полностью раскрыл свой потенциал. Он для меня гений. Когда ему бросают вызов, и он находится в хорошей форме, мотивирован – он находит такой уровень, какого нет ни у одного другого игрока в мире.

Весь мир говорит о Карлосе и Синнере – и это огромный комплимент нашему спорту" – сказал Беккер.

Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем

По теме
yellow-arrow
Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем
yellow-arrow
Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото
yellow-arrow
Джокович: Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости