Беккер – об Алькарасе: И он все еще не в полной мере раскрыл свой потенциал

Легенда мирового тенниса Борис Беккер поделился своими мыслями по поводу карьеры второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса.

"Вариативность, сила, чувство мяча – не знаю ни одного игрока в истории, кто имел бы такую ​​комбинацию.

И он все еще не полностью раскрыл свой потенциал. Он для меня гений. Когда ему бросают вызов, и он находится в хорошей форме, мотивирован – он находит такой уровень, какого нет ни у одного другого игрока в мире.

Весь мир говорит о Карлосе и Синнере – и это огромный комплимент нашему спорту" – сказал Беккер.