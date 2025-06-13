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Беккер – об Алькарасе: И он все еще не в полной мере раскрыл свой потенциал
Невероятный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса Борис Беккер поделился своими мыслями по поводу карьеры второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса.
"Вариативность, сила, чувство мяча – не знаю ни одного игрока в истории, кто имел бы такую комбинацию.
И он все еще не полностью раскрыл свой потенциал. Он для меня гений. Когда ему бросают вызов, и он находится в хорошей форме, мотивирован – он находит такой уровень, какого нет ни у одного другого игрока в мире.
Весь мир говорит о Карлосе и Синнере – и это огромный комплимент нашему спорту" – сказал Беккер.
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