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Свитолина начала подготовку к травяному сезону. Фото
Удачи Элина
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала подготовку к травяному сезону, главный турнир которого – Wimbledon, начнется 30 июня в Лондоне. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Бех-Романчук
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