  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина начала подготовку к травяному сезону. Фото

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина начала подготовку к травяному сезону. Фото

Теннис

Удачи Элина

Свитолина начала подготовку к травяному сезону. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала подготовку к травяному сезону, главный турнир которого – Wimbledon, начнется 30 июня в Лондоне. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина начала подготовку к травяному сезону. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала шикарные фото отдыха в Карпатах.

По теме
yellow-arrow
Беккер – об Алькарасе: И он все еще не в полной мере раскрыл свой потенциал
yellow-arrow
Известный тренер рассказал, почему Алькарасу повезло не играть с Федерером и Джоковичем
yellow-arrow
Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости