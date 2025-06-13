Свитолина начала подготовку к травяному сезону. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала подготовку к травяному сезону, главный турнир которого – Wimbledon, начнется 30 июня в Лондоне. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала шикарные фото отдыха в Карпатах.