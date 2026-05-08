Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович о поражении от Прижмича: Я рад, что боролся до конца
Неожиданное поражение для серба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге "Мастерса" в Риме 6:2, 2:6, 4:6.
— Понимаю, что вы не хотите умалять достоинства соперника. Можете объяснить, что вы чувствовали во время матча? Проблемы с желудком? С плечом?
— Надеюсь, понимаете, что я не стану об этом говорить. Хочу поздравить Дино. Сегодня он заслуженно стал победителем.
Да, я рассчитывал сыграть матч или больше. К сожалению, получился только один матч. Ничего страшного. По крайней мере, рад, что боролся до конца. Хочу поблагодарить зрителей. Они снова были невероятны. Я имею в виду поддержку и любовь, которые получаю — не воспринимаю это как должное", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- ЛНЗ – Динамо 0:0. Текстовая онлайн трансляция матча УПЛ
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер уже почти в Лиге чемпионов. Как это возможно при падении Украины в Таблице коэффициентов? Подробное объяснение
- Костюк – о Риме: Это действительно больно, но тело диктует свои условия
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО