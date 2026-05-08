  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович о поражении от Прижмича: Я рад, что боролся до конца
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович о поражении от Прижмича: Я рад, что боролся до конца

Теннис

Неожиданное поражение для серба

Джокович о поражении от Прижмича: Я рад, что боролся до конца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге "Мастерса" в Риме 6:2, 2:6, 4:6.

— Понимаю, что вы не хотите умалять достоинства соперника. Можете объяснить, что вы чувствовали во время матча? Проблемы с желудком? С плечом?

— Надеюсь, понимаете, что я не стану об этом говорить. Хочу поздравить Дино. Сегодня он заслуженно стал победителем.
Да, я рассчитывал сыграть матч или больше. К сожалению, получился только один матч. Ничего страшного. По крайней мере, рад, что боролся до конца. Хочу поблагодарить зрителей. Они снова были невероятны. Я имею в виду поддержку и любовь, которые получаю — не воспринимаю это как должное", — сказал Джокович на пресс-конференции.

По теме
yellow-arrow
Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме
yellow-arrow
Одиозный казахский теннисист готов поддержать бойкот турниров Grand Slam
yellow-arrow
Олейникова уступила в третьем круге турнира в Риме
Новак Джокович
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости