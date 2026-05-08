Джокович о поражении от Прижмича: Я рад, что боролся до конца

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге "Мастерса" в Риме 6:2, 2:6, 4:6.

— Понимаю, что вы не хотите умалять достоинства соперника. Можете объяснить, что вы чувствовали во время матча? Проблемы с желудком? С плечом?

— Надеюсь, понимаете, что я не стану об этом говорить. Хочу поздравить Дино. Сегодня он заслуженно стал победителем.

Да, я рассчитывал сыграть матч или больше. К сожалению, получился только один матч. Ничего страшного. По крайней мере, рад, что боролся до конца. Хочу поблагодарить зрителей. Они снова были невероятны. Я имею в виду поддержку и любовь, которые получаю — не воспринимаю это как должное", — сказал Джокович на пресс-конференции.