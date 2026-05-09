Третья ракетка мира рассказал, будет ли бойкотировать турниры Grand Slam из-за сумм призовых

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал, как относится к идее бойкота турниров Grand Slam из-за уменьшения суммы призовых.

– Вы один из игроков, подписавших письмо о распределении доходов. Считаете ли вы бойкот одним из возможных способов получить то, чего хотят игроки?

– Не знаю. Мы не говорили о бойкоте. Думаю, здесь вопрос более глобальный. Если посмотреть на распределение доходов в других видах спорта, там он близок к соотношению 50 на 50. А у нас сейчас игроки – и мужчины, и женщины – получают примерно 15%. И это, честно говоря, очень нас разочаровывает. И дело не в топ-игроках. Янник [Синнер] хорошо зарабатывает. Карлос [Алькарас] хорошо зарабатывает. Я хорошо зарабатываю. Но если говорить обо всем Туре, то, думаю, сейчас лишь примерно 150 игроков в мужском теннисе могут жить за счет этого спорта. А в женском Туре, вероятно, еще меньше.

Если бы мы получали более справедливую долю доходов и приблизились к другим видам спорта, то гораздо больше игроков могли бы нормально зарабатывать благодаря теннису. Именно это и есть наша главная цель – двигать теннис вперед и сделать его более прибыльным для большего количества игроков, а не только для топ-100. Потому это очень важная тема. И я действительно считаю, что 15% – это просто несправедливо по отношению к игрокам. Например, представим, что финал в прошлом году между мной и Карлосом длился пять с половиной часов – а бывают матчи по шесть часов – и я думаю, что такие поединки стоят больше 15%.