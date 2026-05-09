Свёнтек рассказала, насколько близко находится к идеальной форме

Четвертая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о своем текущем физическом состоянии и моментах, на которых хотела бы концентрироваться.

– Вы были лучшим игроком мира на грунте в течение последних пяти-шести лет. Как близко вы сейчас до того уровня, который показывали здесь и на Ролан Гаррос?

– Я стараюсь не смотреть на теннис именно так, потому что такое "лучший уровень"? Можно выиграть турнир, не показывая своего лучшего тенниса, а можно сыграть отличный матч и проиграть, потому что соперница в тот день была сильнее. Потому я стараюсь не оценивать все таким образом. Самое важное – бороться за каждый мяч, работать в каждом розыгрыше и принимать правильные решения. Именно на этом я хочу концентрироваться.

Я бы точно хотела провести больше матчей на грунте. Мне кажется, именно этого сейчас немного не хватает. Я хочу больше играть. Есть моменты в матчах, где видно, что я немного утратила игровой ритм. Думаю, мне нужно больше матчей, чтобы снова почувствовать уверенность в разных игровых ситуациях. Потому я рада, что сегодня победила, ведь это дает мне еще одну возможность сыграть дальше.