Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олейникова уступила в третьем круге турнира в Риме
К сожалению, Александра проиграла
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №68) проиграла в третьем матче турнира серии WTA1000 в Риме. Наша спортсменка в поединке 1/16 финала уступила представительнице Чехии Линде Носковой (WTA №13).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-3). В активе украинки 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 1 двойная ошибка и 0 из 2 реализованных брейки. Поединок длился 1 час 10 минут.
Теннисистки встречались между собой впервые, счет стал 1-0. В следующем раунде соревнований Носкова сыграет против победительницы матча Сабаленко/Кирстя.
