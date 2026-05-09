Олейникова уступила в третьем круге турнира в Риме

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №68) проиграла в третьем матче турнира серии WTA1000 в Риме. Наша спортсменка в поединке 1/16 финала уступила представительнице Чехии Линде Носковой (WTA №13).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-3) . В активе украинки 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 1 двойная ошибка и 0 из 2 реализованных брейки. Поединок длился 1 час 10 минут.

Теннисистки встречались между собой впервые, счет стал 1-0. В следующем раунде соревнований Носкова сыграет против победительницы матча Сабаленко/Кирстя.