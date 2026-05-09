  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Одиозный казахский теннисист готов поддержать бойкот турниров Grand Slam
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одиозный казахский теннисист готов поддержать бойкот турниров Grand Slam

Теннис
Обновлено

Принципиальная позиция

Одиозный казахский теннисист готов поддержать бойкот турниров Grand Slam

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Казахский теннисист Александр Бублик заявил, что готов присоединиться к бойкоту турниров серии Grand Slam из-за финансовой ситуации.

"На чьей стороне я в вопросе потенциального бойкота "шлемов"? Я полностью на стороне теннисистов. Мы заслуживаем уважения и высших призовых. К нам должны относиться справедливо.

Я общался с легендами – со Стеном Вавринкой, Гаэлем Монфисом, с находящимися в ATP туре уже по 20 лет. Все спортсмены говорят одно и то же: ситуация остается неизменной, а иногда даже становится хуже. На некоторых соревнованиях призовые сейчас ниже, чем 15 лет назад. Я сам проверял по официальным данным.

Да, мы заслуживаем уважения. И если завтра мне скажут, что мы все бойкотируем ТБШ, то я тоже не поеду. Я с ребятами" – сказал Александр.

Третья ракетка мира рассказал, будет ли бойкотировать турниры Grand Slam из-за сумм призовых

По теме
yellow-arrow
Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме
yellow-arrow
Олейникова уступила в третьем круге турнира в Риме
yellow-arrow
Свёнтек рассказала, насколько близко находится к идеальной форме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости