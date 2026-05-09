Одиозный казахский теннисист готов поддержать бойкот турниров Grand Slam

Казахский теннисист Александр Бублик заявил, что готов присоединиться к бойкоту турниров серии Grand Slam из-за финансовой ситуации.

"На чьей стороне я в вопросе потенциального бойкота "шлемов"? Я полностью на стороне теннисистов. Мы заслуживаем уважения и высших призовых. К нам должны относиться справедливо.

Я общался с легендами – со Стеном Вавринкой, Гаэлем Монфисом, с находящимися в ATP туре уже по 20 лет. Все спортсмены говорят одно и то же: ситуация остается неизменной, а иногда даже становится хуже. На некоторых соревнованиях призовые сейчас ниже, чем 15 лет назад. Я сам проверял по официальным данным.

Да, мы заслуживаем уважения. И если завтра мне скажут, что мы все бойкотируем ТБШ, то я тоже не поеду. Я с ребятами" – сказал Александр.