Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме

Сорана Кирстя одолела первую ракетку мира Арину Соболенко на турнире WTA 1000 в Риме – 2:6, 6:3, 7:5.

36-летняя румынка одержала десятую победу над соперницами из топ-5 и прервала серию из семи поражений в таких матчах (последний раз побеждала в сентябре 2023 года).

Также это первая победа Кирсти над лидером мирового рейтинга – до этого она проиграла все шесть подобных встреч, в том числе Соболенко в январе в Брисбене.

Sorana Cirstea beats Sabalenka to advance to Round 4. #IBI26 pic.twitter.com/E8yPRTJf9D — wta (@WTA) May 9, 2026

Кирстя стала третьей теннисисткой этого сезона, которой удалось победить Соболенко – после Елены Рыбакиной и Хейли Баптист. Для белоруски это был 30-й матч в сезоне.

В следующем круге соревнований в Риме Кирстя сыграет с Линдой Носковой.