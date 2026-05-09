  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме

Теннис
Обновлено

Невероятный камбэк против Соболенко

Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сорана Кирстя одолела первую ракетку мира Арину Соболенко на турнире WTA 1000 в Риме – 2:6, 6:3, 7:5.

36-летняя румынка одержала десятую победу над соперницами из топ-5 и прервала серию из семи поражений в таких матчах (последний раз побеждала в сентябре 2023 года).

Также это первая победа Кирсти над лидером мирового рейтинга – до этого она проиграла все шесть подобных встреч, в том числе Соболенко в январе в Брисбене.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Кирстя стала третьей теннисисткой этого сезона, которой удалось победить Соболенко – после Елены Рыбакиной и Хейли Баптист. Для белоруски это был 30-й матч в сезоне.

В следующем круге соревнований в Риме Кирстя сыграет с Линдой Носковой.

По теме
yellow-arrow
Одиозный казахский теннисист готов поддержать бойкот турниров Grand Slam
yellow-arrow
Олейникова уступила в третьем круге турнира в Риме
yellow-arrow
Свёнтек рассказала, насколько близко находится к идеальной форме
теннис Арина Соболенко Сорана Кирстя
Источник:
BTU
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости