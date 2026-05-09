Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ни одного шанса на брейк: Синнер продемонстрировал железную подачу в первом матче в Риме
Уверенный старт лидера
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг турнира ATP Masters в Риме. В матче второго раунда итальянец в двух сетах обыграл австрийца Себастьяна Офнера – 6:3, 6:4.
Поединок продлился 1 час 40 минут. Синнер выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Офнер подал шесть эйсов, сделал три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира в Риме Синнер встретится с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия).
Популярное сейчас
- Еврокубковый подарок из Эдинбурга: Хартс упрощает путь Шахтера в группу Лиги чемпионов
- "Мы не привыкли к такому": Биловар сравнил нынешнее Динамо с прошлым сезоном
- "Это хитрости, к которым прибегает Пономарев": Костюк нашел причину ничьей в Черкассах
- Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц