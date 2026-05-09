Ни одного шанса на брейк: Синнер продемонстрировал железную подачу в первом матче в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг турнира ATP Masters в Риме. В матче второго раунда итальянец в двух сетах обыграл австрийца Себастьяна Офнера – 6:3, 6:4.

Поединок продлился 1 час 40 минут. Синнер выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Офнер подал шесть эйсов, сделал три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Риме Синнер встретится с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия).