Синнер рассказал, что хочет улучшить в своей игре

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер после выхода в третий круг турнира в Риме рассказал, что хочет усовершенствовать в своей игре.

– Есть ли в вашей игре аспект, который вы все еще хотите усовершенствовать? Понятно, что идеала не существует, но в последние месяцы вы выглядите почти безошибочно. Над чем вы сейчас работаете больше всего?

– Для меня совершенства не существует. Мы с командой стараемся улучшать мельчайшие вещи, маленькие детали. Но именно они на самом высоком уровне и делают наибольшую разницу. Сейчас мы стараемся чуть-чуть стабилизировать мою подачу. На грунте это сложнее, потому что здесь нужно работать совсем по-другому. Но это точно тот удар, на котором я сейчас больше всего концентрируюсь – и на тренировках, и в целом в работе. В конце концов, теннис – это как пазл. Нужно сложить все детали вместе, чтобы получить правильную картину, а их там очень много.