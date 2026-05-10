Взяла реванш: Свитолина уничтожила Баптист в третьем круге турнира в Риме

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Украинская теннисистка, десятая ракетка мира Элина Свитолина победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Риме. Наша спортсменка в битве за 1/8 финала соревнований одолела американку Хейли Баптист (WTA №25).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2). В активе украинки 1 подача на вылет, 4 из 8 реализованных брейки, 5 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 1 двойная ошибка. Поединок длился 1 час 8 минут.

Теннисистки встречались между собой в третий раз, счет стал 2-1 в пользу Элины. В прошлый раз спортсменки играли на турнире в Майами, тогда Свитолина на стадии 1/16 проиграла американке со счетом 3-6; 5-7.

В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы матча Киз/Бартункова.

