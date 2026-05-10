Свитолина получила неожиданную соперницу в 1/8 финала Рима

Чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Риме. В матче 1/16 соревнований она одолела представительницу США Мэдисон Киз (WTA №19).

Счет матча 2-1 (6-3; 1-6; 6-4) . Бартунькова стала первой с 2013 года лаки-лузером, кому удалось пробиться в четвертый круг соревнований.

За четвертьфинал турнира Никола будет бороться с украинкой Элиной Свитолиной (WTA №10), победившей в своем поединке третьего круга американку Хейли Баптист.

Это будет первая очная встреча спортсменок, матч состоится завтра, 11 мая.