Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина получила неожиданную соперницу в 1/8 финала Рима
Будет непросто
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Риме. В матче 1/16 соревнований она одолела представительницу США Мэдисон Киз (WTA №19).
Счет матча 2-1 (6-3; 1-6; 6-4). Бартунькова стала первой с 2013 года лаки-лузером, кому удалось пробиться в четвертый круг соревнований.
За четвертьфинал турнира Никола будет бороться с украинкой Элиной Свитолиной (WTA №10), победившей в своем поединке третьего круга американку Хейли Баптист.
Это будет первая очная встреча спортсменок, матч состоится завтра, 11 мая.
Популярное сейчас
- Рейнджерс потерял шансы на чемпионство. У Шахтера осталось одно препятствие на пути в Лигу чемпионов
- "Игра Динамо – это уже давно стыдоба": Маркевич прокомментировал слова Ярмоленко и дал совет Костюку
- Несмотря на отсутствие. Экс-форвард Динамо подверг критике Пономаренка после матча с ЛНЗ?
- Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО