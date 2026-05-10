Действующая чемпионка Рима прокомментировала поражение на ранней стадии итальянского тысячника
Неожиданный результат
Итальянская теннисистка, восьмая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала поражение в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Риме, где она является действующей чемпионкой.
– Жасмин, это точно не тот результат, на который вы рассчитывали. Как вы думаете, что стало ключевой разницей сегодня?
– Да, это очень болезненное поражение, особенно если посмотреть на счет и на то, как все завершилось, но Элизе отличный игрок. Невероятно стабильная. Думаю, в самые важные моменты она сыграла очень хорошо, а я в некоторых эпизодах могла быть немного умнее в своих решениях. Это больно, но это теннис, и такое может случиться.
– Пожалуй, это и без того был не самый простой период для вас, а играть именно здесь, в Риме, где вы так любите выступать, делает такие поражения еще более тяжелыми?
– Думаю, сегодня я чувствовала себя хорошо, но на матчболах сыграла не слишком удачно, особенно на третьем. К сожалению, в теннисе такое случается. Разумеется, переживать такое поражение в Италии еще сложнее. Я хотела сыграть здесь больше матчей. Очень приятно выступать перед этой публикой – они дают мне много энергии, но сегодня, пожалуй, с моей стороны этого было недостаточно для поддерживающих меня людей.
