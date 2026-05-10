  4. Машина: Свёнтек уничтожила итальянку и ждет ремейк легендарного триллера с Ролан Гаррос
Машина: Свёнтек уничтожила итальянку и ждет ремейк легендарного триллера с Ролан Гаррос

Ига Свёнтек в пятый раз вышла в 1/8 финала турнира в Риме, разгромив итальянку Элизабетту Коччаретто – 6:1, 6:0.

В прошлом году теннисистки также встречались во втором круге этих соревнований, и тогда полька победила с таким же счетом.

За выход в четвертьфинал Свёнтек сыграет против Наоми Осаки. Ранее соперницы провели три матча, в двух из которых победила Ига.

Их единственная встреча на грунте состоялась два года назад на Ролан Гаррос: в матче второго круга Свёнтек в решающем сете уступала 2:5, но отыграла матчбол и в итоге победила.

Опубликовал: Александр Кузнецов
