Сегодня Свитолина будет бороться за четвертьфинал турнира в Риме, когда смотреть матч украинки

Сегодня, 11 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в четвертом круге соревнований.

Ее соперницей станет чешка Никола Бартунькова (WTA №94). Поединок состоится на арене BNP Paribas Arena и начнется не раньше 16:00 по Киеву.

Напомним, что раньше спортсменки между собой не играли, это будет их первая очная встреча.

Бартунькова стала первой с 2013 года лаки-лузером, кому удалось пробиться в четвертый круг соревнований.