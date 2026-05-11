Сегодня Свитолина будет бороться за четвертьфинал турнира в Риме, когда смотреть матч украинки
Держим кулаки
Сегодня, 11 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в четвертом круге соревнований.
Ее соперницей станет чешка Никола Бартунькова (WTA №94). Поединок состоится на арене BNP Paribas Arena и начнется не раньше 16:00 по Киеву.
Напомним, что раньше спортсменки между собой не играли, это будет их первая очная встреча.
Бартунькова стала первой с 2013 года лаки-лузером, кому удалось пробиться в четвертый круг соревнований.
