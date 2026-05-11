Свитолина – о победе над Баптист: Я невероятно довольна своим выступлением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка, десятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Хейли Баптист в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Риме.

– Поздравляем с очень уверенной победой. Никогда не знаешь, когда в матче наступит ключевой переломный момент, но сегодня, кажется, это произошло очень рано – в гейме при счете 1:1, когда вам пришлось отыграть пять брейкпоинтов. Вы спасли все, а затем сделали брейк в следующем гейме и больше не оглядывались назад. Это и был тот решающий момент, да?

– Это было непростое начало для нас обоих. Мы пытались найти свою игру, и, конечно, я помнила матч в Майами, где Хейли сыграла очень стабильно. Я знала, что должна показать свой лучший теннис, действовать агрессивно и пытаться использовать свои шансы. Чувствую, что этот третий гейм был чрезвычайно важным. Я невероятно довольна своим выступлением сегодня. Думаю, я очень хорошо играла и тоже прекрасно двигалась по корту, поэтому я просто рада одержать эту победу и одержать реванш.

– Немного о реванше. Мне всегда было интересно: это действительно у вас остается в голове? Вы думаете о реванше?

– Конечно. Я очень конкурентный человек, и думаю, что для спортсмена это абсолютно нормально – стремиться быть лучше, чем на прошлой неделе. Именно это и было сегодня моей целью.

Сегодня Свитолина будет бороться за четвертьфинал турнира в Риме, когда смотреть матч украинки

Свитолина – о снятии санкций с белорусов и россиян: Грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается
Свитолина – об уровне украинского тенниса: Семь теннисисток в ТОП-100 – это впечатляет
Опубликовал: Андрей Хижняк
