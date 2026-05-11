Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина – об уровне украинского тенниса: Семь теннисисток в ТОП-100 – это впечатляет
Но лидеры те же
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу своей соотечественницы Марты Костюк на турнире серии WTA1000 в Мадриде и рассказала об уровне игры наших спортсменок.
– Насколько вас поразило выступление Марты Костюк в Мадриде?
– Потрясающе. Она всегда была очень сильной теннисисткой. Сейчас она стала стабильнее, играет на очень высоком уровне. Да, это впечатляет.
И не только это. То, что у Украины сейчас семь теннисисток в топ-100 – это, думаю, действительно впечатляет. Если учитывать войну и все, что происходит в нашей стране, это отличный источник вдохновения для молодого поколения: пытаться становиться лучше, пытаться конкурировать. Это показывает, что все возможно. Думаю, особенно для девочек в Украине это отличный пример.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату нового главного тренера сборной Украины
- Журналист сообщил, при каком условии Ярмоленко продлит контракт с Динамо
- Перейдет ли Фаал в Динамо? Инсайдер рассказал о новом повороте в деле
- Свитолина получила неожиданную соперницу в 1/8 финала Рима
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Почти 5 млн долларов. Кто она – модель OnlyFans, на которую игрок Арсенала спустил состояние. ФОТО