  Свитолина – об уровне украинского тенниса: Семь теннисисток в ТОП-100 – это впечатляет
Свитолина – об уровне украинского тенниса: Семь теннисисток в ТОП-100 – это впечатляет

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу своей соотечественницы Марты Костюк на турнире серии WTA1000 в Мадриде и рассказала об уровне игры наших спортсменок.

– Насколько вас поразило выступление Марты Костюк в Мадриде?

– Потрясающе. Она всегда была очень сильной теннисисткой. Сейчас она стала стабильнее, играет на очень высоком уровне. Да, это впечатляет.

И не только это. То, что у Украины сейчас семь теннисисток в топ-100 – это, думаю, действительно впечатляет. Если учитывать войну и все, что происходит в нашей стране, это отличный источник вдохновения для молодого поколения: пытаться становиться лучше, пытаться конкурировать. Это показывает, что все возможно. Думаю, особенно для девочек в Украине это отличный пример.

Сегодня Свитолина будет бороться за четвертьфинал турнира в Риме, когда смотреть матч украинки

Источник: БТУ
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
