Свитолина – о снятии санкций с белорусов и россиян: Грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предложение МОК снять санкции с белорусских спортсменов.

– МОК предложил снять ограничения с белорусских спортсменов. Что вы об этом думаете?

– Это очень сложный вопрос, потому что война все еще продолжается. Ракеты все еще летят по Украине. Эти две страны все еще считаются агрессорами.

Для нас очень грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается, что об этом говорят. Это очень, очень трудная тема. Мне есть многое сказать. Думаю, сейчас не самое лучшее время. Но я определенно не поддерживаю эти обсуждения.

– Одна из новых украинских теннисисток в топ-100 – Александра Олейникова. Она критиковала российских и белорусских игроков, в том числе тех, кто играл в России и участвовал в выставочных матчах. Она считает, что WTA подвергла ее цензуре.

– Я видела комментарии по этому поводу. На самом деле, я хотела получить от нее больше информации. У меня еще не было возможности с ней поговорить, чтобы понять, что она имела в виду. Я видела пост, но больше ничего об этом не знаю. Мне нужно больше информации по этой теме.