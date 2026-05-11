Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина – о снятии санкций с белорусов и россиян: Грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается
Надо сделать все, чтобы этого не произошло
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предложение МОК снять санкции с белорусских спортсменов.
– МОК предложил снять ограничения с белорусских спортсменов. Что вы об этом думаете?
– Это очень сложный вопрос, потому что война все еще продолжается. Ракеты все еще летят по Украине. Эти две страны все еще считаются агрессорами.
Для нас очень грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается, что об этом говорят. Это очень, очень трудная тема. Мне есть многое сказать. Думаю, сейчас не самое лучшее время. Но я определенно не поддерживаю эти обсуждения.
– Одна из новых украинских теннисисток в топ-100 – Александра Олейникова. Она критиковала российских и белорусских игроков, в том числе тех, кто играл в России и участвовал в выставочных матчах. Она считает, что WTA подвергла ее цензуре.
– Я видела комментарии по этому поводу. На самом деле, я хотела получить от нее больше информации. У меня еще не было возможности с ней поговорить, чтобы понять, что она имела в виду. Я видела пост, но больше ничего об этом не знаю. Мне нужно больше информации по этой теме.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату нового главного тренера сборной Украины
- Перейдет ли Фаал в Динамо? Инсайдер рассказал о новом повороте в деле
- Шахтер стал чемпионом, и попал в основной раунд ЛЧ, чемпионство Барселоны, важная победа Арсенала. Главные новости за 10 мая
- Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Риме
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото