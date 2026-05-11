  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина – о снятии санкций с белорусов и россиян: Грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина – о снятии санкций с белорусов и россиян: Грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается

Теннис
Обновлено

Надо сделать все, чтобы этого не произошло

Свитолина – о снятии санкций с белорусов и россиян: Грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предложение МОК снять санкции с белорусских спортсменов.

– МОК предложил снять ограничения с белорусских спортсменов. Что вы об этом думаете?

– Это очень сложный вопрос, потому что война все еще продолжается. Ракеты все еще летят по Украине. Эти две страны все еще считаются агрессорами.

Для нас очень грустно и очень больно видеть, что такое вообще рассматривается, что об этом говорят. Это очень, очень трудная тема. Мне есть многое сказать. Думаю, сейчас не самое лучшее время. Но я определенно не поддерживаю эти обсуждения.

– Одна из новых украинских теннисисток в топ-100 – Александра Олейникова. Она критиковала российских и белорусских игроков, в том числе тех, кто играл в России и участвовал в выставочных матчах. Она считает, что WTA подвергла ее цензуре.

– Я видела комментарии по этому поводу. На самом деле, я хотела получить от нее больше информации. У меня еще не было возможности с ней поговорить, чтобы понять, что она имела в виду. Я видела пост, но больше ничего об этом не знаю. Мне нужно больше информации по этой теме.

Свитолина – о победе над Баптист: Я невероятно довольна своим выступлением

По теме
yellow-arrow
Свитолина – об уровне украинского тенниса: Семь теннисисток в ТОП-100 – это впечатляет
yellow-arrow
Свитолина – о победе над Баптист: Я невероятно довольна своим выступлением
yellow-arrow
Сегодня Свитолина будет бороться за четвертьфинал турнира в Риме, когда смотреть матч украинки
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости