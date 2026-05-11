Первая ракетка Дании пропустит грунтовый сезон

40-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне сообщил о пропуске грунтового сезона.

"Трудное решение — пропустить грунтовый сезон, но оно было правильным. Не могу дождаться встречи с вами всеми на травяных кортах. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку на протяжении всего моего восстановления. Увидимся совсем скоро", — написал Руне в социальных сетях.

Напоминаем, в октябре 2025 года на соревнованиях в Стокгольме (Швеция) Хольгер получил серьёзную травму во время матча с французом Уго Умбером. Дальнейшее обследования показало, что у датчанина разрыв ахиллова сухожилия. С этого времени Руне не участвует в соревнованиях. Также он вынужден сняться с турнира АТР-250 в Гамбурге (Германия), на который был заявлен.