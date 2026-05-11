Вероника Подрез вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Париже
В целом, хороший сезон для украинки
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) успешно начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в столице Франции. В единственном раунде квалификации 17-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, в двух сетах переиграла представительницу Китая Го Ханьюй (WTA 167) со счетом 7:5, 6:1. Для Вероники это был первый официальный поединок после апрельского финала в Руане, где она в напряженной борьбе уступила Марте Костюк.
Первая партия встречи прошла по драматическому сценарию: Подрез позволила сопернице оторваться в счете 1:4, однако впоследствии оформила мощный камбэк. Ключевым моментом стал десятый гейм, в котором Вероника отыграла сетбол на своей подаче, после чего окончательно перехватила инициативу. Второй сет стал для украинки легкой прогулкой — она полностью доминировала на корте, отдав сопернице лишь один гейм в дебютном очном противостоянии теннисисток.
Благодаря этой победе Подрез присоединилась к основной сетке соревнований в Париже, однако имя первой соперницы станет известно чуть позже. Среди потенциальных соперниц Вероники — Слоан Стивенс, Сара Бейлек, Клара Бюрель, а также соотечественница Юлия Стародубцева.
WTA 125. Париж. Грунт. Квалификация
Вероника Подрез (Украина) – Го Ханьюй (Китай) – 7:5, 6:1
