Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме
Уверенная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина продолжает свой триумфальный путь на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме. В матче четвертого круга первая ракетка Украины уверенно разобралась с «лаки-лузером» из Чехии Николой Бартуньковой, оформив победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Эта победа стала для Свитолиной знаковой вехой в карьере: украинка уже в 27-й раз сыграет в 1/4 финала на турнирах категории WTA 1000, причем в седьмой раз — именно на грунтовых покрытиях такого уровня. Для Рима этот четвертьфинал станет для Элины уже шестым в карьере.
Напомним, что итальянские корты являются счастливыми для нашей спортсменки, ведь она становилась здесь чемпионкой дважды подряд — в 2017 и 2018 годах.
Имя следующей соперницы Свитолиной определится уже сегодня в противостоянии между чешкой Каролиной Плишковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
WTA 1000. Рим. Грунт, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 6:2, 6:3
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату нового главного тренера сборной Украины
- Перейдет ли Фаал в Динамо? Инсайдер рассказал о новом повороте в деле
- Дождался 0:2 и опубликовал. Мбаппе отметился неоднозначным сторис во время матча против Барселоны
- Свёнтек рассказала о своей позиции на счет бойкота Roland Garros
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Почти 5 млн долларов. Кто она – модель OnlyFans, на которую игрок Арсенала спустил состояние. ФОТО