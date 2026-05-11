Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина продолжает свой триумфальный путь на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме. В матче четвертого круга первая ракетка Украины уверенно разобралась с «лаки-лузером» из Чехии Николой Бартуньковой, оформив победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Эта победа стала для Свитолиной знаковой вехой в карьере: украинка уже в 27-й раз сыграет в 1/4 финала на турнирах категории WTA 1000, причем в седьмой раз — именно на грунтовых покрытиях такого уровня. Для Рима этот четвертьфинал станет для Элины уже шестым в карьере.

Напомним, что итальянские корты являются счастливыми для нашей спортсменки, ведь она становилась здесь чемпионкой дважды подряд — в 2017 и 2018 годах.

Имя следующей соперницы Свитолиной определится уже сегодня в противостоянии между чешкой Каролиной Плишковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

WTA 1000. Рим. Грунт, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 6:2, 6:3