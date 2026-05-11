Янник Синнер разгромил Попырина и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

Рим. Третий круг

Янник Синнер — Алексей Попырин 6:2, 6:0

В матче третьего круга Синнер разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Встреча Синнера с Попыриным продлилась 1 час и 7 минут. В её рамках Янник пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Попырина ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.