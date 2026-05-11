Первая ракетка мира Янник Синнер переписал историю турниров серии Мастерс после победы в Риме
Итальянец выдал отличный старт сезона
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение на турнирах серии "Мастерс".
Сегодня, 11 мая, Синнер уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.
Для Синнера победа над Попыриным стала 25-й на "Мастерсах" в текущем календарном году при нуле поражений. С момента введения формата ATP-1000 в 1990 году Синнер — первый в истории игрок, которому удалось начать календарный год с 25 побед и нуля поражений на первых пяти "Мастерсах", пишет Opta Ace.
Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.
