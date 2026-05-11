  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первая ракетка мира Янник Синнер переписал историю турниров серии Мастерс после победы в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая ракетка мира Янник Синнер переписал историю турниров серии Мастерс после победы в Риме

Теннис

Итальянец выдал отличный старт сезона

Первая ракетка мира Янник Синнер переписал историю турниров серии Мастерс после победы в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение на турнирах серии "Мастерс".

Сегодня, 11 мая, Синнер уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Для Синнера победа над Попыриным стала 25-й на "Мастерсах" в текущем календарном году при нуле поражений. С момента введения формата ATP-1000 в 1990 году Синнер — первый в истории игрок, которому удалось начать календарный год с 25 побед и нуля поражений на первых пяти "Мастерсах", пишет Opta Ace.

Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер разгромил Попырина и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме
yellow-arrow
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме
yellow-arrow
Вероника Подрез вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Париже
Янник Синнер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости