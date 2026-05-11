Почти рекорд Джоковича. Синнер выиграл 30-й матч подряд на Мастерсах

Рекорд за рекордом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс". Это вторая в истории подобная серия.

Сегодня, 11 мая, Синнер уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Самые длинные серии побед на "Мастерсах":

  • Новак Джокович – 31.
  • Джокович, Янник Синнер – 30.
  • Роджер Федерер – 29.
  • Рафаэль Надаль – 23.
  • Пит Сампрас – 19.

Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.

