Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почти рекорд Джоковича. Синнер выиграл 30-й матч подряд на Мастерсах
Рекорд за рекордом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс". Это вторая в истории подобная серия.
Сегодня, 11 мая, Синнер уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.
Самые длинные серии побед на "Мастерсах":
- Новак Джокович – 31.
- Джокович, Янник Синнер – 30.
- Роджер Федерер – 29.
- Рафаэль Надаль – 23.
- Пит Сампрас – 19.
Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.
Популярное сейчас
- Последняя попытка удержать. Буткевич выдвинул условие одному из лидеров Полесья
- Это позор! Эксперт жестко раскритиковал сборную Украины после выхода хоккеистов на ЧМ
- Один из лидеров Динамо не желает обсуждать продление контракта с клубом: названа причина
- Взяла реванш: Свитолина уничтожила Баптист в третьем круге турнира в Риме
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото