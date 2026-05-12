Синнер: Невозможно постоянно быть на вершине

Надо находить баланс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился своими впечатлениями от уровня собственной игры на турнире серии АТР1000 в Риме.

– На этом "мастерсе" уже было немало неожиданных результатов. Как думаете, делает ли формат матчей в два выигранных сета такие турниры более напряженными, чем Grand Slam, из-за меньшего пространства для ошибки?

– Сложно сказать. Мне кажется, что на турнирах Grand Slam напряжение все же больше. Таких турниров всего четыре в год. Конечно, здесь совсем другая ситуация. Вы приезжаете после Мадрида, где корты очень быстрые, а тут уже совсем другие, непростые условия. Сегодня снова был сильный ветер. В таких условиях нелегко показывать действительно высокий уровень тенниса.

В то же время это нормально. Некоторые игроки время от времени испытывают немного больше трудностей. Таков теннис. Невозможно быть постоянно на вершине. Так или иначе, неожиданные результаты могут произойти на каждом турнире. Это часть нашего спорта.

Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
