Рууд – первый четвертьфиналист турнира в Риме
Уверенная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №25) победил в матче 1/8 финала турнира серии АТР1000 в Риме (Италия). В борьбе за четвертьфинал он одолел итальянца Лоренцо Музетти (АТР №10).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-1). В активе Каспера 1 подача на вылет, 17 виннеров, 4 из 11 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейка, а в пассиве – 14 невынужденных и 1 двойная ошибка. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Это была четвертая очная встреча между спортсменами, Рууд ведет со счетом 3-1. В следующем раунде соревнований норвежец сыграет против победителя матча Хачанов/Прижмич.
