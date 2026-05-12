Подрез победила легендарную американку на старте турнира в Париже
На долго запомнится
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA №152) победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA125 в Париже. Наша спортсменка в битве за 1/8 финала соревнований одолела американку Слоан Стивенс (WTA №362).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-2). В активе украинки 1 подача на вылет, 7 из 12 реализованных брейков, 4 из 8 отыгранных брейков, а в пассиве – 16 двойных ошибок. Поединок длился 1 час 59 минут.
Теннисистки встречались между собой во второй раз, счет стал 2-0 в пользу Вероники. В прошлый раз спортсменки играли на турнире в Руане, тогда Подрез на стадии 1/16 победила американку со счетом 6-2; 6-1.
В следующем раунде соревнований Вероника сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.
