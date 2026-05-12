Ястремская с непростой победы стартовала на турнире в Парме
Наконец-то она что-то выиграла
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №52) победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA125 в Парме. Наша спортсменка в битве за 1/8 финала соревнований одолела аргентинку Викторию Босио (WTA №307).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-3). В активе украинки 5 из 5 реализованных брейки, 8 из 12 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойных ошибки. Поединок длился 1 час 28 минут.
Теннисистки встречались между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Даяны. В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкел (WTA №98).
