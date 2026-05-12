Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Отдал всего четыре гейма сопернику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме, уверенно обыграв соперника из Италии Лоренцо Музетти, занимающего в мировом рейтинге 10-е место.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 18 минут.

Рим. 1/8 финала

Каспер Рууд — Лоренцо Музетти 6:3, 6:1

По ходу матча Музетти сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. Рууд подал навылет один раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Рууда станет победитель матча между Кареном Хачановым (-) и Дино Прижмичем (Хорватия).

