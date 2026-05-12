Карлос Алькарас появился на обложке журнала Vanity Fair
Испанец дал интерв'ю изданию
Семикратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал героем нового выпуска глянцевого журнала Vanity Fair.
Помимо того, что Алькарас дал откровенное интервью изданию, он также принял участие в весьма необычной фотосессии. Карлос снялся прямо на грунтовом покрытии, одетый в белую майку и шорты. Испанец не постеснялся предстать перед читателями издания полностью в пыли от глины.
"Я привык к этому. Я уже падал на грунте раньше, так что это не новость!" — высказался о фотосессии теннисист.
В текущем сезоне Алькарас провёл лишь один грунтовый турнир – "Мастерс" в Монте-Карло, где проиграл в финале Яннику Синнеру. Далее испанец выиграл один матч в Барселоне, после чего стало известно о травме его запястья. Из-за неё Алькарас отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе "Ролан Гаррос" — 2026.
Carlos Alcaraz did a massive production for @VanityFair ahead of the clay season, that he unfortunately almost missed entirely. https://t.co/V6gQUb4Jcv pic.twitter.com/ASdaJAFtXj— José Morgado (@josemorgado) May 12, 2026
