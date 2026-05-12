Янник Синнер вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Итальянец продолжает борьбу за титул

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

Янник Синнер — Андреа Пеллегрино 6:2, 6:3

В матче 1/8 финала Рима Синнер обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино.

Встреча Синнера с Пеллегрино продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Синнер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пеллегрино два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Синнера в Риме станет теннисист без флага Андрей Рублёв (-).

