  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей вошёл в тренерский штаб Джека Дрейпера на травяной сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей вошёл в тренерский штаб Джека Дрейпера на травяной сезон

Теннис

Ждем результатов

Маррей вошёл в тренерский штаб Джека Дрейпера на травяной сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вошёл в тренерский штаб бывшей четвёртой (ныне 50-й) ракетки мира соотечественника Джека Дрейпера. Маррей будет помогать Дрейперу во время травяного сезона-2026.

Дрейпер перед подготовкой к траве решил расстаться c тренером Джейми Дельгадо, под руководством которого проработал около шести месяцев.

"Я очень благодарен Джейми за всё, что он сделал для меня в последние шесть месяцев. Он тренер мирового класса и замечательный человек. В переходный период меня продолжит поддерживать отличная команда LTA, к которой присоединится Энди Маррей, он будет помогать мне на протяжении всего травяного сезона", — говорится в заявлении Дрейпера, который пропускает "Ролан Гаррос" — 2026 из-за травмы колена.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на Мастерсах
yellow-arrow
Янник Синнер вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме
yellow-arrow
Карлос Алькарас появился на обложке журнала Vanity Fair
Энди Маррей
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости