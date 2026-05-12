Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей вошёл в тренерский штаб Джека Дрейпера на травяной сезон
Ждем результатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вошёл в тренерский штаб бывшей четвёртой (ныне 50-й) ракетки мира соотечественника Джека Дрейпера. Маррей будет помогать Дрейперу во время травяного сезона-2026.
Дрейпер перед подготовкой к траве решил расстаться c тренером Джейми Дельгадо, под руководством которого проработал около шести месяцев.
"Я очень благодарен Джейми за всё, что он сделал для меня в последние шесть месяцев. Он тренер мирового класса и замечательный человек. В переходный период меня продолжит поддерживать отличная команда LTA, к которой присоединится Энди Маррей, он будет помогать мне на протяжении всего травяного сезона", — говорится в заявлении Дрейпера, который пропускает "Ролан Гаррос" — 2026 из-за травмы колена.
Популярное сейчас
- Срочная пресс-конференция Флорентино Переса. Реал готовит важное заявление
- Такого ещё не было: Александрия вляпалась в историю УПЛ благодаря беспрецедентному антидостижению
- УПЛ. Безумный второй тайм! Эпицентр сенсационно побеждает Полесье
- Свитолина получила неожиданную соперницу в 1/8 финала Рима
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото