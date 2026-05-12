Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на Мастерсах
Итальянец просто неудержим
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс". Тем самым Синнер повторил рекорд серба Новака Джоковича по данному показателю, который он установил 19 августа 2011 года.
Самые длинные серии побед на "Мастерсах" с момента запуска формата:
- Новак Джокович/Янник Синнер – 31;
- Новак Джокович – 30;
- Роджер Федерер – 29;
- Рафаэль Надаль – 23;
- Пит Сампрас – 19;
Свою 31-ю победу подряд на "Мастерсах" Синнер одержал в Риме. В матче 1/8 финала Янник со счётом 6:2, 6:3 одолел 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино.
