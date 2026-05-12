  Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на Мастерсах
Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на Мастерсах

Итальянец просто неудержим

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс". Тем самым Синнер повторил рекорд серба Новака Джоковича по данному показателю, который он установил 19 августа 2011 года.

Самые длинные серии побед на "Мастерсах" с момента запуска формата:

  • Новак Джокович/Янник Синнер – 31;
  • Новак Джокович – 30;
  • Роджер Федерер – 29;
  • Рафаэль Надаль – 23;
  • Пит Сампрас – 19;

Свою 31-ю победу подряд на "Мастерсах" Синнер одержал в Риме. В матче 1/8 финала Янник со счётом 6:2, 6:3 одолел 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино.

