Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на Мастерсах

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс". Тем самым Синнер повторил рекорд серба Новака Джоковича по данному показателю, который он установил 19 августа 2011 года.

Самые длинные серии побед на "Мастерсах" с момента запуска формата:

Новак Джокович/Янник Синнер – 31;

Новак Джокович – 30;

Роджер Федерер – 29;

Рафаэль Надаль – 23;

Пит Сампрас – 19;

Свою 31-ю победу подряд на "Мастерсах" Синнер одержал в Риме. В матче 1/8 финала Янник со счётом 6:2, 6:3 одолел 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино.