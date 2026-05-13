Сегодня Свитолина будет бороться за полуфинал Рима, когда смотреть матч украинки
Будет очень тяжело
Сегодня, 13 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в пятом круге соревнований.
Ее соперницей станет казашка Елена Рыбакина (WTA №2). Поединок состоится на арене Campo Centrale и начнется не раньше 20:00 по Киеву.
Напомним, что ранее спортсменки играли между собой семь раз, счет очных противостояний 4-3 в пользу Рыбакиной.
В последний раз теннисистки выходили на корт в середине марта на Индиан Уэллс, тогда Елена победила со счетом 7-5; 6-4.
