Зверев назвал главную причину сенсационного поражения в четвертом круге Рима
Странная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, немец Александр Зверев после поражения в матче 1/8 финала турнира серии АТР1000 в Риме посетовал на ужасное состояние корта на соревнованиях.
"Считаю, это самый плохой корт, на котором я когда-то играл – ни с юниоров, ни на профессиональном уровне, ни на "мастерсах", ни на тренировках я никогда не играл на корте такого плохого качества.
Состояние грунта? Мяч иногда просто увязает и катится по поверхности. Играть тяжело" – сказал Зверев.
