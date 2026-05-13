Зверев назвал главную причину сенсационного поражения в четвертом круге Рима

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Третья ракетка мира, немец Александр Зверев после поражения в матче 1/8 финала турнира серии АТР1000 в Риме посетовал на ужасное состояние корта на соревнованиях.

"Считаю, это самый плохой корт, на котором я когда-то играл – ни с юниоров, ни на профессиональном уровне, ни на "мастерсах", ни на тренировках я никогда не играл на корте такого плохого качества.

Состояние грунта? Мяч иногда просто увязает и катится по поверхности. Играть тяжело" – сказал Зверев.

