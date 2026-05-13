Алькарас рассказал о деталях публичной жизни под постоянным вниманием

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, рассказал, как чувствует себя под постоянным прицелом фото и видеокамер.

"Мне кажется, сегодня мы, спортсмены, должны быть гораздо осторожнее с тем, что говорим и что делаем, но в конце концов мы просто люди. Это стрессово, потому что тебе постоянно нужно думать о том, что ты делаешь, когда это делаешь и где ты находишься. Как человек у тебя хорошие и плохие дни. Иногда просыпаешься и не хочешь ничего делать, но все равно должен выходить и работать. И иногда мы реагируем не так, как должны" – сказал Карлос.