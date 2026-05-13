Подрез уступила во втором круге турнира в Париже

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA №152) проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA125 в Париже. Наша спортсменка в битве за 1/4 финала соревнований уступила казашке Юлии Путинцевой (WTA №77).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-0) . В активе украинки 1 подача на вылет, 2 из 6 реализованных брейки, а в пассиве – 3 двойных ошибки. Поединок длился 1 час 10 минут.

Теннисистки встречались между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Путинцевой. В следующем раунде соревнований казашка сыграет против победительницы матча Парри/Паке.