Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подрез уступила во втором круге турнира в Париже
К сожалению, поражение
Фото: BTU
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA №152) проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA125 в Париже. Наша спортсменка в битве за 1/4 финала соревнований уступила казашке Юлии Путинцевой (WTA №77).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-0). В активе украинки 1 подача на вылет, 2 из 6 реализованных брейки, а в пассиве – 3 двойных ошибки. Поединок длился 1 час 10 минут.
Теннисистки встречались между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Путинцевой. В следующем раунде соревнований казашка сыграет против победительницы матча Парри/Паке.
Популярное сейчас
- Вылет Александрии, помощники для Мальдеры и будущее Гуцуляка. Главные новости за 12 мая
- "За что было кричать?": Нагорняк объяснил, почему Эпицентр заиграл иначе с Полесьем после перерыва
- Сенсация тура? Сельта опустила команду Цыганкова в зону вылета, не играя против них
- Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича