Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок пробилась в полуфинал турнира в Париже
Непростой матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок победила в первом круге парного турнира серии WTA125 в Париже (Франция). В стартовом поединке наша спортсменка в дуэте с представительницей США Дезире Кравчик одолела пару Гуо/Младенович.
Счет матча 2-1 (1-6; 7-6; 10-7). В активе Людмилы и Дезире 1 подача на вылет, 4 из 10 реализованных брейков, 1 из 7 отыгранный брейк, а в пассиве – 6 двойных ошибок.
Теннисистки одержали первую общую победу с начала марта, прервав серию пяти поражений. В следующем раунде соревнований Киченок и Кравчик сыграют против победительниц матча Эйкери/Като – Синьюй/Ифань.
Популярное сейчас
- Цыганкову предрекают уход из Жироны этим летом: назван главный фаворит
- Вылет Александрии, помощники для Мальдеры и будущее Гуцуляка. Главные новости за 12 мая
- "Настолько хотели победы, что не наиграли на это": Ротань – о причинах поражения Эпицентру и шансе Бущана
- Первая ракетка мира Янник Синнер переписал историю турниров серии Мастерс после победы в Риме
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича