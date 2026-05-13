Киченок пробилась в полуфинал турнира в Париже

Украинская теннисистка Людмила Киченок победила в первом круге парного турнира серии WTA125 в Париже (Франция). В стартовом поединке наша спортсменка в дуэте с представительницей США Дезире Кравчик одолела пару Гуо/Младенович.

Счет матча 2-1 (1-6; 7-6; 10-7) . В активе Людмилы и Дезире 1 подача на вылет, 4 из 10 реализованных брейков, 1 из 7 отыгранный брейк, а в пассиве – 6 двойных ошибок.

Теннисистки одержали первую общую победу с начала марта, прервав серию пяти поражений. В следующем раунде соревнований Киченок и Кравчик сыграют против победительниц матча Эйкери/Като – Синьюй/Ифань.