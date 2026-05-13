Стародубцева пробилась в четвертьфинал турнира в Париже
Так держать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №57) победила в матче 1/8 финала турнира серии WTA125 в Париже. Наша спортсменка в битве за 1/4 финала соревнований одолела китаянку Шуай Чжан (WTA №73).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-1). В активе украинки 3 подачи на вылет, 6 из 11 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок. Поединок длился 1 час 6 минут.
Теннисистки встречались между собой во второй раз, счет стал 2-0 в пользу Юлии. В следующем раунде соревнований украинка сыграет против победительницы матча Наварро-Волынец.
