Свентек разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Рима

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №3) победила в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Риме. Спортсменка в битве за 1/2 финала соревнований одолела американку Джессику Пегулу (WTA №5).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) . В активе польки 2 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейки, а в пассиве – 2 двойные ошибки. Поединок длился 1 час 8 минут.

Теннисистки встречались между собой двенадцать раз, счет стал 7-5 в пользу Иги. В следующем раунде соревнований полька сыграет против победительницы матча Свитолина/Рыбакина.