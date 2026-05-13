Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек вышла в полуфинал Мастерса в Риме
Польская теннисистка не заметила соперницу
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей в мировом рейтинге пятое место, и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Рим. 1/4 финала
Ига Швёнтек — Джессика Пегула 6:1, 6:2
По ходу матча Пегула сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Швёнтек подала навылет дважды, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи.
Соперница Швёнтек по полуфиналу определится в матче между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Популярное сейчас
- В Реале назревает конфликт: часть команды выступает за продажу ключевого футболиста
- Пономаренко принял решение о своем будущем – что известно
- Вылет Александрии, помощники для Мальдеры и будущее Гуцуляка. Главные новости за 12 мая
- Взяла реванш: Свитолина уничтожила Баптист в третьем круге турнира в Риме
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц