Лоренцо Музетти снялся с Ролан Гаррос — 2026

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не сможет принять участие в "Ролан Гаррос" — 2026. Об этом спортсмен объявил в социальных сетях. Причиной данного решения стали результаты медицинского обследования. Накануне итальянец играл в 1/8 финала домашнего турнира в Риме, где уступил Касперу Рууду (3:6, 1:6).

"После вчерашнего матча я прошёл медицинское обследование, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Из-за этого мне придётся несколько недель отдыхать и восстанавливаться. К сожалению, это означает, что я не смогу выступить в Гамбурге и на "Ролан Гаррос". Эта новость для меня невероятно тяжёлая.

От всего сердца благодарю Рим за потрясающую поддержку: именно поэтому, даже будучи не на 100% готовым, я решил выйти на корт и отдать все силы на домашнем турнире. Буду держать вас в курсе", — написал Музетти в своём аккаунте в социальных сетях.

В 2025 году в Париже Лоренцо Музетти дошёл до полуфинала.

